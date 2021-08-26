Fransa'da Var İtfaiyesi, 16 Ağustos'ta Gonfaron kasabası yakınlarında Maures Masifi'nde başlayan orman yangınının pazartesi gününden bu yana kontrol altında tutulduğunu, bugün öğle saatleri itibarıyla da söndürüldüğünü açıkladı.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturmada otoyol dinlenme alanından ormana doğru fırlatılan sigara izmaritinin, alevlerin ilk sebebi olabileceği ihtimalinin ağır bastığı belirtilmişti.

10 bine yakın kişi ve kamp alanları tahliye edildi

Yaklaşık 8 bin hektarda etkili olan alevlerle mücadele eden 7 itfaiyecinin hafif yaralandığı yangında, iki kişi yaşamını yitirmiş, 19 kişi dumandan zehirlenmişti.

Sayıları bin 200’ü geçen itfaiye erinin yanı sıra uçaklar ve helikopterler ile müdahale edilen yangın nedeniyle 10 bine yakın kişi ve sahil kenarına yakın birçok kamp alanı, tahliye edilmişti.