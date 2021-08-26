Alman Hükümet Sözcüsü Steffen SeibertSeibert, yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Şansölye Angela Merkel'in ziyareti, İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile istişare yapılarak Afganistan’daki güncel gelişmelerden dolayı iptal edildi.

Açıklamada, iki tarafın da bu ziyaretin daha sonraki tarihte yapılması konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.