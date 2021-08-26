Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği ve Cartagena Liman Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgilere göre, ayçiçek yağı taşıyan Liberya bandıralı ve işletmeciliğini bir Türk şirketin yaptığı yük gemisinde dün gece saat 22.00 sıralarında iş kazası yaşandı.

Cartagena Limanı'na yanaşmadan önce yaklaşık 50 mil açıkta gemi tanklarından birinde yapılan teknik çalışmalar sırasında gaz kaçağının oluştuğu ve 3 denizcinin zehirlenerek öldüğü açıklandı.

Hayatını kaybedenlerden 2'sinin Türk vatandaşı oldukları ve bunlardan birinin gemi kaptanlığı yaptığı, diğer denizcinin de Gürcü olduğu öğrenildi.

Bir denizcinin durumu ağır

Yetkililer ayrıca zehirlenen bir başka denizcinin de helikopterle hastaneye götürüldüğünü ve durumunun ağır olduğunu açıkladı.

İlk belirlemelere göre iş kazası olduğu düşünülen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Türk denizcilerin cenazelerinin İspanya'daki bürokratik işlemlerin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye gönderilmesi bekleniyor.