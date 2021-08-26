NORC Kamusal Araştırmalar Merkezinin 1729 kişi üzerinde gerçekleştirdiği anket, uzaktan çalışan Amerikalıların yüzde 59’unun, ofiste çalışan Amerikalıların yüzde 47’sinin işyerlerinin aşı düzenlemelerinden memnun olduğunu gösterdi.

Aşı zorunluluğuna karşı çıkanların oranı ise yaklaşık yüzde 25'te kaldı.

Anket, bir ofiste çalışan Amerikalıların yüzde 50’sinin işyerlerindeki maske düzenlemelerinden memnun olduğunu ortaya koydu.

Aşı ve maske zorunluluğuna destek yüksek

Düzenlemeleri uzaktan çalışanların yüzde 59’u desteklerken yüzde 29’un düzenlemelere karşı olduğu açıklandı.

Uzaktan çalışma ihtimali daha yüksek olan üniversite mezunlarının 10'da 6’sının, üniversite mezunu olmayanlarınsa 10’da 4’ünün aşı ve maske zorunluluğunu desteklediği açıklandı.

Bazı şirketler aşı zorunluluğu getirdi

ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA), BioNTech'in COVID-19 aşısına hafta başında 16 yaş ve üstü için tam onay vermesinin ardından bazı kurumlar ve şirketler, çalışanlarına aşı olmayı zorunlu hale getirdi.

Aşı zorunluluğu getiren kurumlar arasında federal ofislerin yanı sıra, New York ve California eyaletlerine bağlı işyerleri, Google, Facebook gibi teknoloji şirketleri, Walt Disney, Goldman Sachs, Delta Havayolları ve NFL bulunuyor.