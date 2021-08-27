Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın bulunduğu bölgedeki terör saldırılarında 13'ü ABD askeri 90 kişi öldü, en az 150 kişi yaralandı.

Taliban'ın kınadığı saldırıyı DEAŞ üstlenmişti. ABD Başkanı Joe Biden da saldırıyı DEAŞ'ın Horasan kolunun yaptığını açıkladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter adresinden terör saldırısını kınadı:

"Kabil’de dün gerçekleşen terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ölenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Türkiye Afgan halkının iyiliği için çaba göstermeye devam edecek. Bu zor zamanlarda uluslararası toplum Afganistan’ı yalnız bırakmamalıdır."