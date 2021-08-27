AK Parti'den Kabil'deki terör saldırısına kınama
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Afganistan Kabil'de dün gerçekleşen terör saldırısını kınayarak, "Türkiye Afgan halkının iyiliği için çaba göstermeye devam edecek. Bu zor zamanlarda uluslararası toplum Afganistan’ı yalnız bırakmamalıdır." dedi.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın bulunduğu bölgedeki terör saldırılarında 13'ü ABD askeri 90 kişi öldü, en az 150 kişi yaralandı.
Taliban'ın kınadığı saldırıyı DEAŞ üstlenmişti. ABD Başkanı Joe Biden da saldırıyı DEAŞ'ın Horasan kolunun yaptığını açıkladı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter adresinden terör saldırısını kınadı:
"Kabil’de dün gerçekleşen terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ölenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Türkiye Afgan halkının iyiliği için çaba göstermeye devam edecek. Bu zor zamanlarda uluslararası toplum Afganistan’ı yalnız bırakmamalıdır."
#Kabil’de dün gerçekleşen terör saldırısını şiddetle kınıyoruz.— Ömer Çelik (@omerrcelik) August 27, 2021
Ölenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz...
Türkiye Afgan halkının iyiliği için çaba göstermeye devam edecek.
Bu zor zamanlarda uluslararası toplum Afganistan’ı yalnız bırakmamalıdır.
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