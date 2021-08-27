İleri uçuş özellikleriyle dikkat çeken Türkiye'nin ilk Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Bayraktar AKINCI, sınıfında dünyanın en iyileri arasında yer alıyor..

İşte ilk prototipten günümüze uzanan AKINCI'nın öyküsü...

İlk olarak 2019'da sahneye çıktı

"Uçan Balina"...

Türkiye, Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nı (TİHA) ilk olarak bu isimle tanıdı.

Akıncı ilk kez 2019'da sahneye çıktı. TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde Atatürk Havalimanı'nda görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TEKNOFEST'te tanıtılan Akıncı TİHA'nın burun kısmına imzasını attı.

40 bin fitte görev yapabiliyor

20 metrelik kanat açıklığı ve 1350 kilogram akıllı mühimmat taşıyabilen Taarruzi İnsansız Hava Aracı çok etkileyiciydi.

40 bin feet irtifada havadan havaya taarruz yapabilmek, Türkiye'de ilk olacaktı.

AKINCI ilk uçuşunu 6 Aralık 2019'da yaptı

Yazılımdan elektroniğe, avyonikten silah sistemlerine kadar kabiliyetleri adım adım geliştirildi. 7 farklı mühendislik, disiplinli koordineli çalıştı.

İlk Milli Taarruzi İnsansız Hava Aracı yer testlerini tamamladı. Yuvadan ilk uçuşunu 6 Aralık 2019'da yaptı.

AKINCI gökyüzü ile buluştu

Gökyüzü ile buluşan AKINCI'nın adımları sırasıyla geldi. Daha yüksek irtifa, atış testleri ve yeni uçuşlar...

Fabrikada üretim de hız kesmedi.

İkinci prototip 13 Ağustos'ta havalandı. Sistem doğrulama ve tanımlama testinde 1 saat 2 dakika havada kaldı.

Bayraktar AKINCI TİHA’nın ikinci prototipi, ikinci uçuş testinde 20 bin fit yani 6 bin 100 metre irtifaya çıktı.

AKINCI TİHA hedefleri tam isabetle vurdu

22 Nisan 2021'de Bayraktar AKINCI TİHA ilk atış testi için kanat altına Roketsan'ın milli olarak geliştirdiği mühimmatlar, MAM-C, MAM-L ve ilk kez kullanılan MAM-T ile havalandı.

Atış testini, Baykar Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar yönetti. AKINCI TİHA 3 hedefi de tam isabetle vurdu.

Harp başlıklı başarılı atış

5 Temmuz 2021’de gerçekleştirilen atış testinde ise ilk defa harp başlıklı mühimmatlar kullanıldı. Canlı mühimmatlar ile yapılan atış testinde de AKINCI’dan atılan mühimmatlar hedefleri imha etti.

AKINCI irtifa rekoru kırdı

7 Temmuz 2021'de Akıncı, Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdı. 38.039 feet’e yani 11.594 metre yüksekliğe çıktı. Böylece ilk kez milli olarak geliştirilmiş bir hava aracı ile gökyüzünde bu yüksekliğe ulaşılmış oldu. Bayraktar AKINCI TİHA, bu uçuşta 25 saat 46 dakika havada kaldı.

AKINCI faydalı yükle uçtu

Çorlu’daki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nden yönetilen uzun uçuş faaliyeti kapsamında AKINCI, havada 7 bin 507 km yol kat etti.

"Uçan Balina" bu kez 1360 kilogram faydalı yükle havalandı.

Bayraktar AKINCI, uçuşunu, 9 Temmuz'da Savunma Sanayii Başkanlığı ile kullanıcı kuvvetlere ait resmi heyetlerin huzurunda yaptı. Kalkış ağırlığı toplam 6 bin 49 kilogramdı. AKINCI, faydalı yük ile güçlü bir performans sergiledi. Ve 9 bin 144 metre irtifaya kadar yükseldi.

AKINCI'nın seri üretimi sürüyor

AKINCI TİHA'da 100’e yakın bilgisayar sistemi görev yapıyor. Gelişmiş yapay zekâ sistemi, elde ettiği verileri işleyerek, karar verme özelliğine de sahip. İnsan gözüyle tespit edilemeyen kara hedeflerini tespit edebilecek olan yapay zeka sistemi ise Bayraktar AKINCI’nın daha etkin kullanımını sağlayacak.

Çift motoru bulunan AKINCI'nın seri üretim süreci devam ediyor.

AKINCI, yakın zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girecek.

Kamera: Sedat Yıldırım