Haber Giriş: 27 Ağustos 2021 Cuma 11:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Pençe Şimşek bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA ]
Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.
Terörle mücadele, yurt içi ve sınır ötesinde hız kesmeden sürdürülüyor.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde 4 teröristin tespit edildiğini aktardı.
PKK'lı teröristler, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.
Açıklamada ayrıca, "Teröristlerin inlerine girmeye, mevzilerini yerle bir etmeye devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.
Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 27, 2021
Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.
Teröristlerin inlerine girmeye, mevzilerini yerle bir etmeye devam edeceğiz!#MSB #TSK pic.twitter.com/g7ejDJQ678
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