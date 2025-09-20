Az Bulutlu 20.7ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 20.09.2025 10:49

Turistik Karaelmas Treni sonbahar seferlerine başlıyor

Turistik Karaelmas Treni sonbahar seferlerine başlıyor. 26 Eylül, 10 Ekim ve 14 Kasım tarihlerinde toplam 3 sefer gerçekleştirilecek.

Turistik Karaelmas Treni sonbahar seferlerine başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Batı Karadeniz’in doğal ve kültürel mirasını demiryolları aracılığıyla tanıtmak amacıyla yeniden seferlerine başlayan Turistik Karaelmas Ekspresi’nin, 26 Eylül, 10 Ekim ve 14 Kasım 2025 tarihlerinde toplam 3 turistik sefer gerçekleştireceğini açıkladı.

"Sonbaharda da Batı Karadeniz’e yolculuk etmeye devam edecek"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara–Zonguldak–Ankara hattında işletilen Özel Turistik Karaelmas Ekspresi’nin yeni seferlerine ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, “Bu yıl 13 Haziran’da ilk seferini yapan Turistik Karaelmas Ekspresi, sonbaharda da Batı Karadeniz’e yolculuk etmeye devam edecek” dedi.

Bakan Uraloğlu, “Batı Karadeniz’in doğal ve kültürel mirasını demiryolları aracılığıyla tanıtmak amacıyla yeniden seferlerine başlayan Turistik Karaelmas Ekspresi, 26 Eylül, 10 Ekim ve 14 Kasım 2025 tarihlerinde toplam 3 turistik sefer gerçekleştirecek.” ifadelerini kullandı.

Turistik Karaelmas Treni sonbahar seferlerine başlıyor

Trenin, TCDD Taşımacılık AŞ, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve Zonguldak İl Özel İdaresi (ZİÖİ) iş birliğiyle işletildiğini kaydeden Uraloğlu, bu kapsamda üçlü bir protokol imzalandığını ifade etti. “Toplam yedi vagondan oluşan Turistik Karaelmas Ekspresi’miz 1 yemekli ve 6 yataklı vagona sahip olduğunu vurgulayan Uraloğlu, “Toplam 120 yolcu kapasiteli tren Ankara–Zonguldak güzergâhında Karabük/Yeşilyenice’de; Zonguldak–Ankara dönüşünde ise Çerkeş, Çankırı ve Kalecik’te gezi amaçlı duraklamalar yapacak.” ifadelerini kullandı.

Turistik Karaelmas Treni sonbahar seferlerine başlıyor


 

OKUMA LİSTESİ