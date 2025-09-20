Parçalı Bulutlu 12ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 20.09.2025 00:01

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüşmesini NSosyal'den duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımında ABD Başkanı Trump ile 25 Eylül'de Beyaz Saray'da yapacağı görüşmede, başta ticaret, yatırım ve savunma sanayisi olmak üzere birçok konunun ele alınacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüşmesini NSosyal'den duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile 25 Eylül'de Beyaz Saray'da görüşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüşeceği konulara ilişkin detayları NSosyal hesabından duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile Beyaz Saray'da yapacağı görüşmede, başta ticaret, yatırım ve savunma sanayisi olmak üzere birçok konunun ele alınacağını açıkladı:

"Değerli mevkidaşım ve dostum ABD Başkanı Sayın Donald Trump ile Beyaz Saray’da yapacağımız görüşmede, kapsamlı stratejik ilişkilere sahip olduğumuz müttefikimiz ABD ile başta ticaret, yatırım ve savunma sanayisi olmak üzere birçok konuyu ele alacağız.

Başkan Trump ile yapacağımız görüşmenin, ortak küresel barış vizyonumuz çerçevesinde bölgemizdeki savaş ve çatışmaların durmasına katkı sunacağına, ülkelerimiz arasındaki iş birliğini daha da güçlendireceğine inanıyorum."

Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için sabırsızlanıyorum

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine ilişkin Truth Social hesabından bir açıklama yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüşecek

ABD Başkanı, açıklamasında, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 25 Eylül'de Beyaz Saray'da ağırlayacak olmaktan memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullanmıştı.

Donald Trump, "Cumhurbaşkanı ile Boeing uçaklarının büyük ölçekli satın alımı, önemli bir F-16 anlaşması ve olumlu sonuçlanmasını beklediğimiz F-35 görüşmelerinin devamı dahil olmak üzere birçok ticaret anlaşması ve askeri anlaşma üzerinde çalışıyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

Trump, açıklamasını, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile her zaman çok iyi ilişkilerimiz olmuştur. 25'inde onu görmek için sabırsızlanıyorum." ifadesiyle tamamlamıştı.

ETİKETLER
ABD Donald Trump NSosyal Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika
Sıradaki Haber
Can Holding'e yönelik soruşturmada 9 şirkete daha el konuldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:51
Aydın'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
00:27
Portekiz, pazar günü Filistin Devleti'ni tanıyacak
00:16
Can Holding'e yönelik soruşturmada 9 şirkete daha el konuldu
23:15
Borsa İstanbul'da manipülasyon yapan 13 zanlı tutuklandı
00:54
Antalya'nın Aksu ilçesinde orman yangını çıktı
23:10
Macron, Pazartesi günü Filistin Devleti’ni tanıyacaklarını açıkladı
Somali, artan güvenliğiyle turistlerin ilgi odağı haline geliyor
Somali, artan güvenliğiyle turistlerin ilgi odağı haline geliyor
FOTO FOKUS
Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: O anlar kamerada
Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ