Şehit ailesini dolandıran 11 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Edirne'de şehit ailesini telefonla arayan şüphelilerin, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak ailenin 846 bin lirasını dolandırdığı yönündeki ihbar üzerine emniyet birimlerinin çalışma başlattığını belirtti.

Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğünün koordineli çalışmaları sonucunda İstanbul ve Antalya'da operasyonlar düzenlendiğini aktaran Yerlikaya, E.G, İ.K, M.H, B.Ö, K.S.E, A.E, A.Y, H.H.A, S.D, Ş.G. ve H.A. isimli 11 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

"Devletimiz ve milletimiz şehit yakınlarının yanındadır"

Şehit ailelerinin, aziz şehitlerin millete bıraktığı en kutsal emanet olduğunu vurgulayan Bakan Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

"Devletimiz ve milletimiz, her zaman elleri öpülesi şehit annelerimizin, şehit babalarımızın ve tüm yakınlarının yanındadır."

Yerlikaya, operasyondaki başarılarından dolayı Edirne Valisi, Emniyet Müdürü ile İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerini tebrik ettiğini de ekledi.