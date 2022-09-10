MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Soyer'in açıklamasını cahillik olarak niteledi.

Bahçeli, "Vatan topraklarına kanlı çizmeleriyle basan müstevlilere tek kelime edemeyen bugünün iş birlikçi siyasetçilerinin, 9 Eylül 1922 tarihinin 100’üncü yıl dönümünde tarihimizi düşman gözüyle yorumlaması iflah olmaz bir cahillik, tedavisi imkansız devşirme hastalığıdır." ifadlerini kullandı.

"Milletimiz hep beraber kurtuluş mücadelesi verdi"

Tunç Soyer'e AK Parti'den de eleştiriler geldi. Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş "Milletimiz hep beraber kurtuluş mücadelesi verdi." dedi.

"Bizim gibi büyük milletlerin hayatı hikaye okunur gibi okunmaz bir roman gibidir. Osmanlıyı Cumhuriyetten ayıracak hiçbir şey yoktur. Osmanlı da bizimdir. Cumhuriyet de bizimdir. 24 medeniyete ev sahipliği yapmış bir ülkeden bahsediyoruz." diyerek tepkisini dile getirdi.

"Osmanlı Devleti’ni hedef alması şuursuzluktur"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Cumhuriyet de Osmanlı Devleti de bizimdir" ifadesini kullanarak şunları kaydetti;

"Güzel İzmir’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünde, ülkemize yapılmış düşmanlıklara karşı konuşması gerekenlerin Osmanlı Devleti’ni hedef alması şuursuzluktur.

Daha önce de ifade etmiştik: kim Osmanlı Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti’ni kavga ettirmeye çalışıyorsa, milletin egemenlik hakları ile sorunu vardır. Bütün siyasi misyonu Cumhuriyetimiz ile Osmanlı Devleti’mizi kavga ettirme üzerine kurulmuş olanlar var. Cumhuriyetimize sahip çıkmak için tarihimizin büyük köklerinden Osmanlı Devleti ile kavga etmek milletimizin kimliğine saldırıdır. Cumhuriyet de bizim, Osmanlı Devleti de…"

"Seneye kutlamaları Atina’da yapın da tam olsun"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da tepkisini, "Tarihi acıyla ve kahramanlıkla dolu olan İzmir’imize büyük hakarettir. Osmanlı’yı hain ilan ediyor ama işgalci Yunan’ın adını zikredemiyor bile. Seneye kutlamaları Atina’da yapın da tam olsun" sözleriyle dile getirdi.

"Asıl gaflet, dalalet ve ihanet içinde olanlar kendileridir"

Soyer'in sözlerine bir tepki de Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den geldi. İstanbul'da açıklama yapan Destici, şunları kaydetti;

"Bu çikin, hadsiz, sözlerinden tarih bilmezliğinden, ecdat tanımazlığından, kadir kıymet bilmezliğinden dolayı önce şiddetle kınıyorum ve bütün bu sözlerini lanetleyerek kendisine iade ediyorum. Türk Tarihi bir ve bütündür. Metehan'dan bugüne kadar. Bunun içerisinde ayrımcılık yapmak, bunun içerisinde bölücülük yapmak ve ecdadı dalaletle hem de Mustafa Kemal Paşa'nın sözleriyle dalalet, gaflet, hatta ihanetle suçlamak en büyük hadsizlik, en büyük densizlik ve bu vatana, bu millete, ecdada yapılabilecek en büyük ihanettir. Soyer ve onun zihniyetindekiler ihanet içerisindedirler. Asıl gaflet, dalalet ve ihanet içinde olanlar kendileridir."