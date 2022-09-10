Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi 10:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: (Arşiv)]
Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından geldi.
Bakanlık, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Açıklamada, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmıyor, kalmayacak. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmıyor, kalmayacak!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 10, 2022
Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz!#MSB pic.twitter.com/UkAomqfi4Q
Son Haberler
- 12:27
- 12:10
- 12:11
- 11:58
- 11:55
Sıradaki Haber
Su ürünleri avcılığındaki yasaklara yeni düzenleme
Yükleniyor lütfen bekleyiniz