Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi 10:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tahıl sevkiyatı sürüyor: Ukrayna'dan 5 gemi daha hareket etti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna limanlarından 5 geminin daha hareket ettiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tahıl sevkiyatı kapsamında sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 5 gemi daha hareket etti.
Ayrıca bugün 12 geminin denetlenmesi planlandı.
Tahıl sevkiyatı kapsamında;— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 10, 2022
Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 5 gemi daha hareket etti. Ayrıca bugün 12 geminin de denetlenmesi planlandı.#MSB
Etiketler: Ukrayna
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