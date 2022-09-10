Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gümrük Muhafaza ekiplerince, Hakkari Esendere Gümrük Kapısında 513 kilogram eroin ele geçirildiğini bildirdi.

Muş, Twitter hesabından, Gümrük Muhafaza ekiplerini ve uyuşturucuyla mücadeleyi aralıksız sürdüren tüm teşkilatı tebrik etti.