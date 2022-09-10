Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi 08:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Esendere Gümrük Kapısı'nda 513 kilogram eroin ele geçirildi
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Hakkari Esendere Gümrük Kapısı'nda ülkeye giriş yapmaya çalışan bir araçta 513 kilogram eroin ele geçirildi.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gümrük Muhafaza ekiplerince, Hakkari Esendere Gümrük Kapısında 513 kilogram eroin ele geçirildiğini bildirdi.
Muş, Twitter hesabından, Gümrük Muhafaza ekiplerini ve uyuşturucuyla mücadeleyi aralıksız sürdüren tüm teşkilatı tebrik etti.
Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince Hakkâri Esendere Gümrük Kapısından ülkemize giriş yapmaya çalışan bir araçta 513 kg eroin ele geçirilmiştir.— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) September 10, 2022
Gümrük Muhafaza Ekiplerimizi ve uyuşturucuyla mücadeleyi aralıksız sürdüren tüm teşkilatımızı tebrik ediyorum. pic.twitter.com/WIl6plFvE6
Etiketler: Mehmet Muş Ticaret Bakanlığı Uyuşturucu
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