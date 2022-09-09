Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından 1. Derece Devlet Liyakat Nişanı ile taltif edildi.

Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından konu ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Bayraktar paylaşımında, "Bu kıymetli takdire layık gören Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ederim. Barış ve adaletin hakim olduğu bir dünya için çaba göstermeyi sürdüreceğim" ifadelerine yer verdi.