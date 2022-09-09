Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma 22:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Haluk Bayraktar'a Ukrayna 1. Derece Devlet Liyakat Nişanı verildi
[Fotograf: AA]
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından 1. Derece Devlet Liyakat Nişanı ile taltif edildi.
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından 1. Derece Devlet Liyakat Nişanı ile taltif edildi.
Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından konu ile ilgili bir paylaşım yaptı.
Bayraktar paylaşımında, "Bu kıymetli takdire layık gören Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ederim. Barış ve adaletin hakim olduğu bir dünya için çaba göstermeyi sürdüreceğim" ifadelerine yer verdi.
Etiketler: Ukrayna Baykar Vladimir Zelenskiy
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