Kurumsal bir yapıymış gibi makyaj yapıyorlar. Açtıkları ofis de makyajın bir parçası. Hedeflerinde sicili temiz kişilerin banka hesaplarını kiralamak var.

Yasa dışı bahisten kazandıklarını aklıyorlar. Böylece polis takibinden de kurtuluyorlar. Dolandırıcıların yöntemi akıllara durgunluk veriyor.

Her şey sosyal medya platformlarında grupların oluşmasıyla başlıyor. Önce ilan veriliyor. Paraya ihtiyacı olan kişiler hedef kitle olarak seçiliyor. Ardından bu kişileri ağlarına düşürmeye çalışıyorlar.

TRT Haber ekibi deşifre etti

TRT Haber ekibi de hesabını kiralamak isteyen vatandaş kılığına girdi. İnternet üzerinden ilan sahibiyle iletişime geçildi. Dolandırıcıların yöntemi açığa çıktı.

Ekibimiz, 3-4 tane banka kartı ve hesabı olduğunu belirtti. Şüphelinin ilk sorusu; 'Nerede oturuyorsunuz?' oldu. Ardından, 'hangi hesaplar bulunuyor?' sorusu yöneltildi. Cevabı alan şüpheli, SET olarak alım yaptıklarını söyledi.

Komisyon teklif ediyorlar

Şahıs, muhabirimize hesapta toplanan paranın yüzde 10’unu teklif etti. Bunun karşılığında tüm kartların yönetimini devralacağını söyledi. Konuşmanın devamında ise şüpheli kiralama gerekçesini açıkladı.

Şahıs, hesapları bahis için kullanacaklarını belirtti. Günde ortalama 500 ile bin 500 lira garanti para kazanılacağını vadetti. Teklifi kabul ettikten sonra ise, bankalardaki kayıtlı numaranın değiştirilmesini istedi. Kendi kullandıkları bir numarayı gönderdi. Ardından ise kartları elden teslim alacaklarını belirtti.

Saadet zincirine benzer sistem

Kurulum dedikleri şey ise, banka kartlarına ait mobil hesapları kendi telefonlarına kurmaları. Ayrıca IBAN hesaplarını da bahis sitesine entegre ediyorlar.

Güvenlik güçleriyle sıkıntı yaşayabileceğimize dair endişeleri de dile getiriyoruz.

Şahıs, ayrıca 13 kişinin daha hesabını kiralık olarak kullandığını belirtiyor. Ve en eskisinin 10 aydır kendisinde olduğunu da dile getiriyor. Adeta saadet zinciri benzeri bir kazançtan bahsediyor.

Geçen yıl bir çete çökertildi

2021'de İstanbul polisinin yaptığı operasyonda bu şekilde işlem yapan 11 kişilik çete çökertildi.

Adreslerde 400’e yakın banka kartı ele geçirilmişti.

Haber: Murat Can Öztürk

Kamera: Fatih Özdemir