TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı olduğunu anımsattı.

Şentop, mesajında şu sözlere yer verdi:

"Milli Mücadele'mizin zaferle taçlandığı, güzel İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımızın kurtuluşu için yüreğini, canını ortaya koyan İstiklal Savaşı kahramanlarımızın her birini rahmetle anıyorum."