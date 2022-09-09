Nureddin Nebati açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

Türkiye'nin öncülüğünde Rusya-Ukrayna ve Birleşmiş Milletlerin katılımı ile küresel gıda krizinin çözümüne yönelik İstanbul'da imzalanan Tahıl Anlaşmasını hatırlattı.

Anlaşma ile birçok ülkenin temel gıda maddelerine erişiminin sağlandığını vurguladı.

Bakan Nebati, müzakere aşamasında Türkiye'nin üstlendiği diplomatik başarıya dikkati çekti.

Küresel gıda krizinin çözümüne yönelik imzalanan Tahıl Koridoru anlaşması ile tarım ürünlerindeki arzın daralması, gıda fiyatlarının daha da yükselmesi önlenmiş, buğday başta olmak üzere birçok ülkenin temel gıda maddelerine erişimi sağlanarak üretim sürdürülebilir kılınmıştır.