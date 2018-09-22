TSK'dan Münbiç hattında 49. devriye faaliyeti

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta bugün 49. koordineli/bağımsız devriye faaliyeti yerine getirildi.
Kaynak: AA
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç hattında 49. devriye görevini yaptı.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta bugün 49. koordineli/bağımsız devriye faaliyeti yerine getirildi.
Kaynak: AA