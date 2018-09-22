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TSK'dan Münbiç hattında 49. devriye faaliyeti

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç hattında 49. devriye görevini yaptı.

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TSKdan Münbiç hattında 49. devriye faaliyeti

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta bugün 49. koordineli/bağımsız devriye faaliyeti yerine getirildi.

Kaynak: AA

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