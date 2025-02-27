TSK’da yıllar sonra ilk: Yeni zırhlı araç alımı ne anlama geliyor?

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın 1990’lı yıllarından ardından en geniş kapsamlı araç tedarik sözleşmesi geçtiğimiz günlerde imzalandı. Buna göre, ‘yeni nesil araç’ olarak tabir edilen ve son derece gelişmiş sistemlere sahip platformların önümüzdeki yıllarda peyderpey envantere girmesi bekleniyor.

Sözleşmenin başrollerinde FNSS imzalı Pars Alpha ve BMC tarafından üretilen Altuğ var. İmzalar, 2 binden fazla aracın tedarik edilmesinin önünü açıyor ki bu gerçekten de ciddi rakam. Haliyle akla gelen ilk soru söz yeni nesil araçların Türk Silahlı Kuvvetleri’ne neler kazandıracağı...

[ 'Yeni Nesil Araçlar Projesi Sözleşmesi' TSK için yeni bir kapı aralıyor. Foto: AA]

Araçlar farklı imkan ve kabiliyette olacak

Savunma Sanayii Uzmanı Ahmet Alemdar, ülkemizin özellikle askeri kara araçları yolculuğunu çok yakından takip eden isimlerden. Yaklaşık 2 yıldır sektörde bu imzanın beklendiğini hatırlatıyor, yaklaşık 2 bin yeni araç alımının Kara Kuvvetleri Komutanlığı için belki de rekor olabileceğine işaret ediyor.

TSK’nın harp sahasında farklı ihtiyaçları olduğunu ve yeni nesil araçların da bu doğrultuda 10 farklı konfigürasyonda üretileceğine belirtiyor Alemdar ve “Komuta kontrol, zırhlı personel taşıyıcı, zırhlı muharebe aracı, istihkam ve mühendislik araçları akla ilk gelenler. Hepsinin spesifik teknolojilerle donatılması ve öne çıkan kabiliyetlerde olması planlanıyor.” diyor.

Sözleşme imzalandı: Şimdi ne olacak?

Bu soruya cevap verirken madalyonun birden fazla yüzü olduğunu unutmamak gerek. Üretim elbette en önemli meselelerden ama tek başına yeterli değil. ‘Yoğun bir eğitim ve tatbikat faaliyeti’ meselesine bu nedenle dikkat çekiyor Alemdar.

Kara Kuvvetleri’nin 6x6 ve 8x8 zırhlılarını personelleriyle modern harp sahasına hazırlaması gerekeceğini anlatıyor. Pilot birliklerde bu araçlar işletileceğini ve yeni tedarikler için de geri beslemelerin devam edeceğini ekliyor.

“Suriye’de Özel Kuvvetlerin FNSS’in PARS 6x6 zırhlıları ile görev yaptığını biliyoruz.” diyen Alemdar, o araçlarda farklı donatılar olduğunu, icra edilecek görevlere göre yeni araçlarda da benzer bir yol haritası izlenebileceğini vurguluyor.

[BMC ALTUĞ zırhlı kara aracı da gelecek yıllarda TSK envanterine eklenecek.]

ASELSAN’ın Korhan’ı gözleri üstünde topluyor

Elbette zırhlı araçlar yerli ve milli çok farklı teknolojilerle donatılacak. Ancak bazıları için gerçekten de ayrı parantez açmak gerekiyor. Çünkü Türkiye ilk kez bu sistemleri kullanıyor. ASELSAN imzalı silah kulesi Korhan da onlardan biri.

BMC’nin Altuğ zırhlısında bu kulenin kullanılacağının altını çiziyor Ahmet Alemdar ve devam ediyor:

“Altuğ ile TSK envanterine modern zırhlı bir aracın yanı sıra 35 mm ateş gücü de kazandırılmış olacak. Korhan’ın farklı hedef tiplerine yönelik 35mm mühimmatlar kullanabilmesi simetrik ve asimetrik tehditlere karşın etkin çözüm sunuyor. Örneğin, dron tehditlerine yönelik programlanabilir ve paralanabilir mühimmat ile önleme de yapabiliyor.

Ateş gücünün yanı sıra Korhan önemli beka kabiliyetlerini de barındırıyor. TSK envanterindeki en gelişmiş silah kulelerinden biri olarak keskin nişancı atış yeri tespit, lazer ikaz ve AKKOR aktif koruma sitemi ile önem durumsal farkındalık sağlayacak. İlk defa tekerleklik bir zırhlımızda aktif koruma sistemi olacak.

Dünyada geliştiricisi çok az olan bu kabiliyeti sadece zırhlı araç geliştirme noktasında yeteneği olan ülkelerin ciddi talepleriyle karşılaşabilir.”

[Türk zırhlıları geçtiğimiz yıllarda dünyanın dört bir yanında bayrak gösterdi.]

“Türk zırhlıları dünyanın dört bir noktasında”

TSK’nın yeni nesil zırhlı araçlarını konuşurken Türkiye’nin bu alandaki yetkinliğini pas geçmek olmaz. Alemdar bazı örnekler veriyor… BMC Kirpi’nin Ukrayna’daki görüntülerini, FNSS’nin zaten ülkemizin zırhlı araçlardaki en büyük ihracatçısı olduğunu, OTOKAR’ın en son Romanya’dan 1 milyar euroluk ihale aldığını, Katmerciler’in Afrika pazarını domine etme yolunda ilerlediğini anlatıyor.

“Tüm bu coğrafyalarda Türk zırhlıları çok ciddi rakipleri geride bıraktı. Şimdiyse bunca yıldır elde edilen tecrübenin ışığında yeni nesil araçlar üretmenin vakti. Bu araçların ülkemiz güvenlik güçlerine hizmet edecek olması ayrı bir mutluluk.” diyor Alemdar.

İmzaları atılan 6x6 ve 8x8 Pars Alpha zırhlıları ile Altuğ 8x8 zırhlıları envantere girip sahaya çıktıklarında aslında ihracat için de yeni ve büyük bir kapı açılacağını belirten Alemdar, “TSK diğer ülkeler için çok büyük bir referans. Bizim kullandığımız ürünlere dünya çapında ilgi bir anda artıyor. Çünkü ordumuzun standartları çok yüksek. Ayrıca sürekli sahada kullanılıyor bu araçlar. Bu da doğal olarak değerli bir avantaj sağlıyor.” diyerek sözlerini tamamlıyor.