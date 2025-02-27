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TRT Haber 27.02.2025 09:34

Bakanlık ifşa etti: Peynir ve zeytinyağına da hile karıştı

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapanları açıklamaya devam ediyor. Bakanlık son yaptığı testlerde peynir ve zeytinyağlarında aykırılıklar tespit etti.

Bakanlık ifşa etti: Peynir ve zeytinyağına da hile karıştı

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor.

 

Bakanlık ifşa etti: Peynir ve zeytinyağına da hile karıştı

Zeytinyağları ve peynirlerde de hile tespit edildi

Bakanlık, bu kapsamda "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki listeye yeni ürünler ekledi.

Listeye 12 zeytinyağı ve 8 peynir markası daha eklendi.

Yapılan denetimlerde, zeytinyağı üretiminde daha düşük kaliteli yağ kullanımı ve peynir yapımında bitkisel yağ kullanımı tespit edildi.

 

Bakanlık ifşa etti: Peynir ve zeytinyağına da hile karıştı

Denetimler kapsamında; birçok firmaya ait tam yağlı taze beyaz peynirde, peynirin yağ oranının düşük olduğu belirlendi. 

Sızma zeytinyağlarına ise tohum yağlarının karıştırıldığı tespit edildi.

Güncel listeye ulaşmak için tıklayınız

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