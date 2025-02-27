Bakanlık ifşa etti: Peynir ve zeytinyağına da hile karıştı

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor.
Bakanlık, bu kapsamda "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki listeye yeni ürünler ekledi.
Listeye 12 zeytinyağı ve 8 peynir markası daha eklendi.
Yapılan denetimlerde, zeytinyağı üretiminde daha düşük kaliteli yağ kullanımı ve peynir yapımında bitkisel yağ kullanımı tespit edildi.
Denetimler kapsamında; birçok firmaya ait tam yağlı taze beyaz peynirde, peynirin yağ oranının düşük olduğu belirlendi.
Sızma zeytinyağlarına ise tohum yağlarının karıştırıldığı tespit edildi.
Güncel listeye ulaşmak için tıklayınız