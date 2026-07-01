TSK, Venezuela'da arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Venezuela'da arama kurtarma çalışmalarına devam edildiği belirtildi.

Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Türk milletinin yardım eli, mesafeleri aşarak ihtiyaç duyulan her yere ulaşıyor.

Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından bölgeye intikal eden AFAD personeli ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugay Komutanlığına bağlı arama kurtarma timleri ve arama kurtarma köpekleri, afet bölgesinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Enkaz altında yaşam belirtisi arayan ekiplerimiz, umutla bekleyen insanlara ulaşabilmek için zorlu şartlarda gece gündüz görev yapıyor."