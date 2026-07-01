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Gündem
AA 01.07.2026 09:10

Türk ekipleri Venezuela'da umut için görev başında

Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından bölgeye gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugay Komutanlığına bağlı arama kurtarma timleri çalışmalarını sürdürüyor.

Türk ekipleri Venezuela'da umut için görev başında

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından bölgeye gönderilen arama kurtarma timlerinin çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Türk milletinin yardım eli, mesafeleri aşarak ihtiyaç duyulan her yere ulaşıyor. Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından bölgeye intikal eden AFAD personeli ile Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugay Komutanlığına bağlı arama kurtarma timleri ve arama kurtarma köpekleri, afet bölgesinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Enkaz altında yaşam belirtisi arayan ekiplerimiz, umutla bekleyen insanlara ulaşabilmek için zorlu şartlarda gece gündüz görev yapıyor."

ETİKETLER
Türk Silahlı Kuvvetleri Deprem Milli Savunma Bakanlığı
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