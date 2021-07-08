Haber Giriş: 8 Temmuz 2021 Perşembe 18:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
TSK ve MİT'ten ortak operasyon: 3 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: MSB (Arşiv)]
Milli Savunma Bakanlığı, TSK ve MİT'in ortak operasyonunda Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 3 PKK'lı teröristin tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, teröristlerin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu başarılı bir operasyon daha gerçekleştirildi. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. #MSB #TSK pic.twitter.com/zZh94iKvIE— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 8, 2021
Sıradaki Haber
Birleşik Krallık-Türkiye Sıfır Karbon Yarışı Zirvesi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz