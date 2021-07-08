Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'deki A400M Fasbat Uçak Bakım Tesisleri'nde yapılan açılış ile Retrofiti Yapılan İlk A400M Uçağının Teslimi ve Stratejik İşbirliği Anlaşmaları Sertifika Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı.

"Projeyi 14 ay gibi rekor bir sürede tamamladık"

Türk havacılık tarihinde kritik bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Projeyi 14 ay gibi rekor bir sürede tamamladık.

"Geçmişte bize uygulanan baskıları, tehditleri unutmadık, unutmayacağız"

Geçmişte silah, mühimmat ve askeri teçhizat bakımından dışa bağımlılığın bedelini çok fazla ödemiş bir ülkeyiz. Baskıları, tehditleri asla unutmadık, unutmayacağız.

"Terörle mücadelemiz sırasında yalnız bırakıldık"

Nerdeyse 40 yılı bulan terörle mücadelemiz sırasında da müteffiklik ruhuna yakışmayacak çok olayla karşılaştık. Terörle mücadelemiz sırasında yalnız bırakıldık. Sözde dostlarımız bizi zaafa düşürmek için ellerinden geleni yaptı. Ülkemiz talep ettiğinde kırk dereden su getirilen silahlar, DEAŞ'la mücadele kisvesi altında Suriye'deki teröristlere binlerce tır ve uçak seferiyle teslim edildi. Terör örgütünün elebaşları kırmızı halı serilerek en üst düzeyde ağırlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemiz talep ettiğinde kırk dereden su getirilen silahlar, DEAŞ'la mücadele kisvesi altında Suriye'deki teröristlere binlerce tır ve uçak seferiyle teslim edildi.https://t.co/MJ3plDD6pV pic.twitter.com/jdBfP91a9J — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 8, 2021

"Birilerinin karaladığı projeler en kritik yatırımlardır"

Ülkemizi savunma sanayinde dışa bağımlılıktan tamamen kurtarıncaya kadar yatırımlarımızı artırarak devam ettireceğiz. Birilerinin karaladığı projeler en kritik yatırımlardır. Tek icraatları fabrika kapatmak olanların, diğer vizyon projelerimiz gibi elbette bunları da anlamasını beklemiyoruz. Vatan savunmasında karşılaştığımız tüm haksızlıkları ve hukuksuzlukları kendi göbeğimizi kendimiz keserek aşmakta kararlıyız.

Harekatlarımızda kullandığımız SİHA ve uçak bombalarından, tank ve top mühimmatlarına kadar hepsini de hem kamu hem özel sektör üretimiyle tedarik yollarını genişletiyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Harekatlarımızda kullandığımız SİHA ve uçak bombalarından, tank ve top mühimmatlarına kadar hepsini de hem kamu hem özel sektör üretimiyle tedarik yollarını genişletiyoruz.https://t.co/MJ3plDD6pV pic.twitter.com/VXiVm22rKY — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 8, 2021

"Savunma sanayiinde firmalarımız çok büyük başarılara imza atıyor"

Savunma sanayiinde firmalarımız çok büyük başarılara imza atıyor. Dünyanın ilk 3-4 ülkesi içindeyiz. İşte bugün yerlileştirme ve millileştirme kapsamında, yaptığımız anlaşmalarla birlikte ülkemizi hedeflerine çok daha kısa sürede ulaştıracağız.

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