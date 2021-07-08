Haber Giriş: 8 Temmuz 2021 Perşembe 16:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dışişleri'nden Astana açıklaması
Dışişleri Bakanlığı'ndan Astana görüşmeleri sonrası yapılan açıklamada, Suriye'de hayata geçirilmeye çalışılan gayrı-meşru öz yönetim girişimlerden duyulan rahatsızlık vurgulandı.
Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, "Suriye’nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğine kasteden ayrılıkçı gündemler reddedilmiştir. Terörle mücadele bahanesiyle hayata geçirilmeye çalışılan gayrı-meşru öz yönetim girişimlerinin kabul edilemez niteliği vurgulanmıştır." denildi.
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Etiketler: Dışişleri Bakanlığı
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