Haber Giriş: 8 Temmuz 2021 Perşembe 15:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Astsubay Cihan Çifcibaşı'nin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Suriye'den açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Astsubay Cihan Çifcibaşı'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Şehit
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