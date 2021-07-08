Bakan Çavuşoğlu, Başkent Helsinkide mevkidaşı Pekka Haavisto ile de bir araya geldi.

Çavuşoğlu'nun, ikili ve heyetlerarası temasların ardından açıklama yapması bekleniyor.

Çavuşoğlu, Helsinki'de Türk vatandaşlarıyla da bir araya geldi. Dışişleri Bakanı, Finlandiya İslam Cemaati Başkanı Gölten Bedrettin ile de görüştü.