Haber Giriş: 8 Temmuz 2021 Perşembe 14:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu Finlandiya'da
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Litvanya'nın ardından Finlandiya temaslarına başladı.
Bakan Çavuşoğlu, Başkent Helsinkide mevkidaşı Pekka Haavisto ile de bir araya geldi.
Çavuşoğlu'nun, ikili ve heyetlerarası temasların ardından açıklama yapması bekleniyor.
Çavuşoğlu, Helsinki'de Türk vatandaşlarıyla da bir araya geldi. Dışişleri Bakanı, Finlandiya İslam Cemaati Başkanı Gölten Bedrettin ile de görüştü.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu
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