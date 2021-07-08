Haber Giriş: 8 Temmuz 2021 Perşembe 13:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakanı Akar, Arnavut mevkidaşı Peleshi ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Arnavutluk Savunma Bakanı Niko Peleshi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ve Afganistan dahil bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Arnavutluk Savunma Bakanı Niko Peleshi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Arnavutluk Savunma Bakanı Niko Peleshi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ve Afganistan dahil bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu."
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Arnavutluk Savunma Bakanı Niko Peleshi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 8, 2021
Görüşmede; ikili ve Afganistan dâhil bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.https://t.co/Mnm0xH4SGZ#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/dvmwx8ml2p
Etiketler: Hulusi Akar Milli Savunma Bakanlığı
Son Haberler
- 14:21
- 14:01
- 14:01
- 13:46
- 13:43
Sıradaki Haber
Bakan Selçuk öğrencilerle bisiklet sürdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz