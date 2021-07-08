Haber Giriş: 8 Temmuz 2021 Perşembe 13:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kadın istihdamı Meclis gündeminde
Meclis Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nda 2 alt komisyon kurulma kararı alındı.
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal başkanlığında toplandı.
Toplantıda 2 yeni alt komisyon kurulması kararlaştırıldı. Alt komisyonların biri kadın istihdamının artırılması ve kadın girişimciliğinin desteklenmesi konusuna yoğunlaşacak.
Diğer alt komisyonun çalışma alanı ise kadınların iş ve aile yaşamlarının uyumlaştırılması olacak. Alt komisyonlar, konularıyla ilgili uzmanların görüşüne başvuracak.
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