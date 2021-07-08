Katar merkezli yayın kuruluşu El Cezire, gizli ekiplerle Suriye'nin kuzeyindeki terör yapılanmasını mercek altına aldı. Haberde YPG ve PKK arasındaki bağlantı gözler önüne serildi.

Görüntülerde, terör örgütü PKK/YPG'nin uzantısı SDG üyesi bir terörist, Suriye'ye Kandil Dağı'ndan giden teröristler olduğunu itiraf ediyor.



İşte o diyaloglar:



SDG üyesi terörist:

"-Biz cephedeyiz. Türkiye'nin sınır duvarının içindeyiz. Kandil Dağı'ndan kadrolar geldi tercümanlarla birlikte.”

Soru:

"-Gelen kadrolar Türkiye'den mi?"

SDG üyesi terörist:

"-Evet, tercümanlarla geldiler."

Soru:

"-Gelenler çok mu?"

SDG üyesi terörist:

"-Evet. Çok. Her gelen kadroda 400-500 kişi var."

Amaç DEAŞ değil demografik yapıyı değiştirmek

ABD, DEAŞ ile mücadele bahanesiyle SDG'yi yıllardır destekliyor. Silah ve ekipman sağlıyor ve eğitim veriyor. Ancak tanıklar, örgütün kuruluş amacının DEAŞ ile savaşmak kisvesi altında Suriye'nin kuzeyinin demografik yapısının değiştirilmesi olduğunu itiraf ediyor.

PKK-DEAŞ gizli anlaşması deşifre oldu

El Cezire'ye konuşan SDG'nin eski sözde üst düzey yöneticisi, SDG ve DEAŞ arasında Suriye'nin kuzeyindeki şehirlerin el değiştirmesi için gizli anlaşmalar yapıldığını söyledi.



Türkiye sınırında terör tünelleri



Türkiye sınırına yakın alanlardaki kazı çalışmaları ve tüneller de görüntülendi.

Belgeselde, Türkiye sınırına ulaşan 140'tan fazla tünelin olduğu bilgisine yer verildi.



