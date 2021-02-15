Türkiye'nin PKK ile mücadelesi kararlılıkla sürerken Batı, terörizmle ilgili hem söylemlerinde hem de uygulamalarında çifte standartlı bir tutum içinde.

Ankara'nın itirazlarına rağmen, Amerika Birleşik Devletleri, PKK ile örgütün Suriye kolu YPG'nin farklı olduğunu savunuyor. Ancak bu iddia, hem hazırlanan raporlar hem de ABD'li yetkililerin açıklamaları ile çelişiyor.

Avrupa ise terör örgütünün faaliyetlerini rahatlıkla yürüttüğü bir üs konumunda. Batı'nın PKK'ya verdiği desteği dosya haberimizde derledik.

James Jeffrey: YPG ile PKK arasındaki bağ çok açık

2018 yılı Amerikan Ulusal İstihbarat Raporu'nda, "YPG, PKK'nın Suriye'deki milis gücüdür." ifadesi kullanıldı. ABD'nin eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin açıklaması da itiraf niteliğindeydi. Jeffrey, "YPG ile PKK arasındaki bağ çok açık ve bu bizim için büyük sorun" ifadelerini kullanmıştı.

Avrupa, PKK'nın faaliyetlerini yürüttüğü bir üs konumunda

Avrupa için de durum farksız. Terör örgütü PKK, Avrupa Birliği'nin terör örgütleri listesinde yer almasına rağmen kıtada faaliyetlerini rahatça sürdürüyor.

Avrupa Polis Teşkilatı Europol'ün 2018 ve 2019 raporlarında, "PKK'nın Avrupa'yı silah tedariki ve üye toplamak için lojistik üs olarak kullandığı" vurgulandı. Üyelik aidatları topladığına, uyuşturucu ve insan kaçakçılığı yaptığına dikkat çekildi.

PKK'nın Avrupa topraklarında kampları olduğu biliniyor. Europol 2015'te Belçika'da, 2017'de İsviçre'nin Alp Dağları eteklerinde örgütün kampları olduğunu tespit etti.

AB Kurumları terör örgütüne destek veriyor

AB kurumları da örgüte destek sunmaktan çekinmiyor. Avrupa Parlamentosu, her yıl kırmızı bültenle aranan PKK üyelerinin davet edildiği sempozyuma ev sahipliği yapıyor. Avrupa Parlamentosu'nda 2016 yılında PKK elebaşı ve teröristlerin fotoğraflarının yer aldığı bir sergi de düzenlendi. Eski AP Türkiye raportörü Kati Piri'nin "PKK'nın Avrupa için tehdit oluşturmadığı" yönündeki sözleri ise Avrupa'daki genel tutumu özetliyor.

Macron, teröristleri Elysee Sarayı'nda ağırladı

Üye ülkeler bakımından da tablo, Avrupa'nın PKK için güvenli bir liman olduğu gerçeğini ortaya koyuyor. O ülkelerden biri Fransa. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, teröristleri Elysee Sarayı'nda ağırladı. Terör örgütüne silah sağlayan Paris yönetimi, askeri eğitim vermekten de geri durmadı. Türkiye'nin güney sınırındaki terör koridorunu engellemek için yürüttüğü harekatlara da en çok itiraz eden ülke Fransa'ydı. Kadın, çocuk demeden katleden YPG teröristlerinin kullandığı yer altı tünellerinin yapımında da bizzat Fransız şirket Lafarge'ın imzası vardı.

Örgütün Almanya'da faaliyet alanı geniş

PKK'nın geniş bir faaliyet alanı bulduğu diğer bir ülke Almanya. PKK, 1993'ten bu yana burada yasaklı örgütler listesinde. Örgüt yandaşları, Almanya'daki yapılanmalarında PKK adını kullanmıyor. Kurdukları sözde sivil toplum kuruluşlarının adlarını sık sık değiştirerek faaliyet yasaklarını delmeye çalışıyor. Bu sayede, Almanya'nın dernek çalışmalarına sağladığı kaynaklardan yararlanıyorlar.

Yasa dışı gelir kaynakları

PKK'nın elde ettiği yasa dışı gelirler örgüt bütçesinde büyük bir yer tutuyor. Bu gelirlerin başında, zorla toplanan üye aidatları ve bağışlar, uyuşturucu, silah ve tütün ürünleri kaçakçılığı geliyor. Yasa dışı gelir kaynaklarından biri de insan kaçakçılığı. 2018 yılı Alman iç istihbarat raporunda, örgütün Avrupa'da 25 milyon avro haraç topladığı bilgisi yer aldı.

Örgütün elebaşları Belçika'da

Belçika, örgütün sözde Avrupa liderlerini barındırıyor. Belçika Yüksek Mahkemesi, örgüt bağlantılı 36 özel ve tüzel kişiye karşı Federal Savcılığın başlattığı soruşturmanın yargıya taşınmasını önleyen kararı geçen yıl onayladı.

Yunanistan PKK için transit ülke

Yunanistan, örgütün sözde Avrupa yapılanmasında hem transit ülke hem de eğitim kamplarıyla önemli bir merkez konumunda. Örgüt, Yunanistan'daki mülteci kamplarında kontrolünü artırarak militan devşirmeye çalışıyor. Bu ülkeyi geçiş güzergahı olarak kullanmak isteyen mültecilerden haraç toplayarak gelir de elde ediyor.