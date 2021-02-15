Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında ileri sürülen 11 Uygur Türkü’nün sahte pasaportla Türkiye’ye geldikleri için Çin’e iade edildikleri iddiasını yalanladı.

11 Uygur Türkü’nün sahte pasaportla ülkemize geldikleri için Çin’e iade edildikleri şeklindeki iddialar gerçek dışıdır. pic.twitter.com/fgWTk0gUWT — Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (@Gocidaresi) February 15, 2021

Açıklamada, İstanbul Atatürk Havalimanı üzerinden gelen 11 kişinin Uygur Türkü olduklarının tespit edilmesi sonrasında, Bakanlığın talimatıyla 29 Aralık 2018 tarihinde ülkeye girişlerinin sağlandığı bilgisine de yer verildi.