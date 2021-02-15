AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yarın Meclis'te gündem dışı söz alarak Gara operasyonunu anlatacaklarını söyledi.

Terör örgütü PKK'nın hain saldırısıyla ilgili HDP'nin açıklamalarını vurgulayan Zengin, şunları söyledi:

"Yarın ilk işimiz bu olayı enine boyuna tartışacağız. Bu kadar sarih bir katliam karşısında HDP'nin açıklamalarını gördünüz. Daha bu olay olur olmaz malum HDP'nin bu tarz olaylarda belli yüzleri var. Ortaya çıkıyorlar ve bu kritik hadiseler karşısında ben onlara provokatör vekil diyeceğim bu tavırları ile toplumu bölmeye çalışıyorlar, terörize ediyorlar. HDP ile beraber iş birliği içinde olan siyasi partilerin sanki HDP'yi incitmemek adına kullandıkları üslupta da bir sorun olduğunu görmek lazım. Herkesin artık nerede durduğunu netleştirmesi lazım."