Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 13:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstifalara karşı atılacak adımlar CHP MYK'da değerlendiriliyor
Cumhuriyet Halk Partisi, bu hafta önemli toplantılara ev sahipliği yapacak. Merkez Yönetim Kurulu ile başlayan toplantılarda yeni istifalar olmaması için atılacak adımlar ele alınıyor.
CHP'de bu hafta mesai, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı ile başladı. Toplantıda hem istifalar hem de önümüzdeki süreçte atılacak adımlar ele alınıyor.
Toplantının ardından parti sözcüsü Faik Öztrak, MYK gündemiyle ilgili açıklama yapacak.
Parti yöneticileri il örgütleriyle bir araya gelecek
Bu arada Kılıçdaroğlu'nun A takımına "istifaları durdurun" talimatı vermesi üzerine genel başkan yardımcıları da harekete geçecek.
Parti yöneticileri CHP il örgütleri ile bir araya gelecek.
Yaşanan sorunlar ve eleştiriler dinlenecek, genel merkeze aktarılacak.
Etiketler: CHP Kemal Kılıçdaroğlu
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