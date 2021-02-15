CHP'de bu hafta mesai, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı ile başladı. Toplantıda hem istifalar hem de önümüzdeki süreçte atılacak adımlar ele alınıyor.

Toplantının ardından parti sözcüsü Faik Öztrak, MYK gündemiyle ilgili açıklama yapacak.

Parti yöneticileri il örgütleriyle bir araya gelecek

Bu arada Kılıçdaroğlu'nun A takımına "istifaları durdurun" talimatı vermesi üzerine genel başkan yardımcıları da harekete geçecek.

Parti yöneticileri CHP il örgütleri ile bir araya gelecek.

Yaşanan sorunlar ve eleştiriler dinlenecek, genel merkeze aktarılacak.