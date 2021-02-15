İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki davada, sanıkların son sözlerinin ardından kararı açıkladı.

Heyet, kapatılan gazetenin imtiyaz sahibi Kemal Sancılı ile sorumlu yazı işleri müdürü İnan Kızılkaya ve genel yayın yönetmeni Emire Eren Keskin'e "Yasa dışı silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi.

Sanıklar hakkında örgüt propagandası, suç işlemeye teşvik etme gibi diğer suçlardan ayrıca ceza verilmesine yer olmadığına hükmedildi.

Eski genel yayın yönetmenlerinden Bilir Kaya'ya ise "PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.