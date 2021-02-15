Hudut birlikleri yasa dışı yollardan yurda sızmaya çalışan terör örgütü üyelerine geçit vermiyor.



Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’den yurda girmeye çalışan Yeni Zelanda uyruklu 3 şüphelinin Hatay’ın Reyhanlı ilçesi sınırındaki hudut görevlilerince yakalandığını duyurdu.

Yakalananlar arasında yer alan 26 yaşındaki S.A. isimli kadının mavi bültenle aranan DEAŞ’lı bir terörist olduğu belirlendi.

Yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan Yeni Zelanda uyruklu 3 kişi, Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki hudut personelimiz tarafından yakalandı. Yakalananlar arasında yer alan 26 yaşındaki S.A. isimli kadının mavi bültenle aranan DEAŞ’lı bir terörist olduğu belirlendi. pic.twitter.com/FXAxRlsNTi