Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 13:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mavi bültenle aranan DEAŞ’lı terörist sınırda yakalandı
[Fotoğraf: Getty]
Yasa dışı yollardan yurda girmeye çalışırken Suriye sınırında yakalanan Yeni Zelanda uyruklu 3 şüpheliden birinin mavi bültenle aranan DEAŞ’lı bir terörist olduğu belirlendi.
Hudut birlikleri yasa dışı yollardan yurda sızmaya çalışan terör örgütü üyelerine geçit vermiyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’den yurda girmeye çalışan Yeni Zelanda uyruklu 3 şüphelinin Hatay’ın Reyhanlı ilçesi sınırındaki hudut görevlilerince yakalandığını duyurdu.
Yakalananlar arasında yer alan 26 yaşındaki S.A. isimli kadının mavi bültenle aranan DEAŞ’lı bir terörist olduğu belirlendi.
Yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan Yeni Zelanda uyruklu 3 kişi, Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki hudut personelimiz tarafından yakalandı. Yakalananlar arasında yer alan 26 yaşındaki S.A. isimli kadının mavi bültenle aranan DEAŞ’lı bir terörist olduğu belirlendi. pic.twitter.com/FXAxRlsNTi— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 15, 2021
Etiketler: DEAŞ Milli Savunma Bakanlığı Son Dakika Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
Mert Yağız'ın ölümüyle ilgili 6 kamu görevlisine dava açıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz