Haber Giriş: 8 Temmuz 2021 Perşembe 15:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, Edirne F Tipi Cezaevi'ne götürüldü
Çiftlik Bank davasının sanığı Mehmet Aydın, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Çiftlik Bank" sistemine ilişkin 102 mağdurun şikayetçi olması üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında dün tutuklanmasına karar verilen Aydın, adliyedeki işlemlerinin ardından Maltepe Cezaevi'ne götürülmüştü.
Burada bir süre bekletilen Aydın'ın, daha sonra güvenlik gerekçesiyle Maltepe Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığına bağlı ekiplerin eşliğinde Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildiği öğrenildi.
Mehmet Aydın'ın, tutuklu kaldığı süreyi bu cezaevinde geçireceği öğrenildi.
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