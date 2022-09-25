TSK ve MİT'ten ortak operasyon: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Güvenlik güçleri, Irak'ın kuzeyindeki teröristlere geçit vermiyor.
Milli Savunma Bakanlığı, TSK ve MİT'in ortak çalışması sonucu Gara bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."
Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 25, 2022
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/IJm7nkgUnY
Pençe operasyon bölgelerinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe ve Pençe-Kilit operasyon bölgelerinde de 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilmişti.