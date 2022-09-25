Pençe ve Pençe-Kilit operasyon bölgelerinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe ve Pençe-Kilit operasyon bölgelerinde 4 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Güvenlik güçleri, terör operasyonlarını yurt içinde ve sınır ötesinde hız kesmeden sürdürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Terörist neredeyse hedef orası. Irak'ın kuzeyindeki terör inlerine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren Kahraman Mehmetçik, Pençe ve Pençe-Kilit operasyon bölgelerinde 4 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi."
Terörist neredeyse hedef orası!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 25, 2022
Irak'ın kuzeyindeki terör inlerine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren Kahraman Mehmetçik, Pençe ve Pençe-Kilit operasyon bölgelerinde 4 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.#MSB pic.twitter.com/i48FbHHWfV