Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar 07:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
KPSS'de son oturum bugün
[Fotoğraf: AA Arşiv]
KPSS Lisans Alan Bilgisinin İşletme, Muhasebe, İstatistik bölümlerinin yer aldığı üçüncü ve son oturumu bugün saat 10.15'te yapılacak.
Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) Alan Bilgisi Sınavları bu hafta sonu yapılıyor.
İşletme, Muhasebe, İstatistik bölümlerinin yer aldığı üçüncü ve son oturum bugün saat 10.15'te başlayacak.
Adaylar saat 10'dan sonra sınav salonlarına alınmayacak. Kimlik kartını kaybedenler için nüfus müdürlükleri sabah saat 07.00'den 10.00'a kadar açık olacak.
ÖSYM takvimine göre sınavların sonuçları 21 Ekim'de açıklanacak.
Etiketler: KPSS Sınav Takvimi ÖSYM
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