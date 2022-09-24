Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen "İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Partiye Gençlik Buluşması"nda konuşan Erdoğan, Türkiye'nin ve milletin umudu, gözlerinin nuru geleceklerinin teminatı gençlerin her birini kalbi duygular ve muhabbetle selamladığını söyledi.

Ülkenin tüm gençlerine ve genç yüreklerine selamlarını gönderen Erdoğan, Sakarya'da gençlerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Erdoğan, toplu açılış töreniyle resmen hizmete aldıkları yatırımların Sakarya'ya hayırlı olmasını dileyerek bugün Sakarya'da toplam yatırım bedeli 3 milyar 790 milyon lira olan eser, hizmet ve projeyi şehre kazandırmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Serdivan Kapalı Spor Salonu'nda İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye Gençlik Buluşması'nda konuşuyor. https://t.co/xmOVdoDlAt — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 24, 2022

Sakaryalı kardeşleriyle hasret giderdiklerini, hasbihal ettiklerini, 2023'e doğru giderken Sakarya'daki özellikle ebedi ve ezeli kardeşliği bir kez daha yenilediklerini aktaran Erdoğan, "Şimdi de sizlerleyiz. Şimdi, genç bir kız kardeşim, kızım diyor ki '4 yıldır seçim görmedik, delleniyoruz.' Öyle mi? Geldi, 8 ay var. 8 ay sonra birilerini inanıyorum ki siz deli edeceksiniz. Çünkü onlar gençlik nedir bilmiyorlar, gençlik burada. Biz şimdi gençlerimizle bir aradayız. Heyecanınız için, sevdanız için, aşkınız için her birinize teşekkür ediyorum. Salonlara sığmayan şu muazzam coşkunuz için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Genel merkez gençlik kollarımızı, böylesi müstesna bir atmosferde gönüllerimizi bir araya getirdiği için tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Nereye gidersek gidelim gençlerimizin dinamizmine şahit oluyoruz"

"Sadece son 1,5 senede ülkemizin dört bir yanında 25 gençlik buluşması yaptık." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bunların bir kısmını Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirdik. Şehir ziyaretlerimizde gençlerimizle bir araya gelmeye özel önem veriyorum. İstanbul'un fethini, Yeşilköy'de yarım milyonun üzerinde kardeşimizle birlikte kutladık. Adana'da 81 vilayetimizden gelen 100 bini aşkın gencimizle kucaklaştık. Önceki hafta Samsun'da TEKNOFEST Karadeniz'de yine gençlerimizle muhteşem bir ufuk turundaydık. Nereye gidersek gidelim gençlerimizin dinamizmine şahit oluyoruz. Bugün de Sakarya'da 2023 seçimlerinde ilk kez oy kullanacak siz gençlerimizle bir aradayız."

Gelecek seçimlerin gençler için ne anlama geldiğini özellikle bildiği için bugün burada genel merkezlerinin yürüteceği bir kampanya başlattıklarını açıklayan Erdoğan, "Adını 'İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Partiye' olarak belirlediğimiz kampanyamızın başlangıç yeri işte burasıdır, bu salondur. Biliyorsunuz 2023 seçimlerinde 6 milyon gencimiz ilk defa sandığa gidecek. Kendi özgür iradeleriyle oylarını kullanacaklar." diye konuştu.

"Oy pusulasındaki tercihinizle kendi geleceğinizi şekillendireceksiniz"

Erdoğan, sandıkta oy kullanmanın 3-5 dakikalık bir işlem olmanın çok ötesinde bir anlama sahip olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Verdiğiniz oylarla ülkeyi 5 yıl boyunca yönetecek Cumhurbaşkanını, mecliste sizleri yine 5 yıl boyunca temsil edecek milletvekillerini belirleyeceksiniz. Bir başka ifadeyle sandığa attığınız oy pusulasındaki tercihinizle kendi geleceğinizi şekillendireceksiniz. Sevgili gençler, hiç şüphesiz sizin umutlarınızı, hayallerinizi, geleceğinizi istismar etmek için birileri ellerinden gelen her şeyi yapacaktır. Gençleri kendi kısır siyasetleri için çantada keklik görenlere en güzel cevabı siz vereceksiniz. Bu cevapta sandıkta tercihinizi Türkiye'miz için kimin ne yaptığına, hangi mücadeleyi verdiğine, hangi bedelleri ödediğine, hangi kazanımları sağladığına bakarak yapmanız olacaktır. Unutmayınız, seçim günü yapacağınız işlem belki kısadır ama uzun vadeli sonuçlar doğuracak ehemmiyete sahiptir. Bunun için sizlerden her şeyden önce oyunuza, yani iradenize, yani geleceğinize sahip çıkmanızı istiyorum."

Gençlere "Hiç kimsenin sizi yalan yanlış bilgilerle, sosyal medya illüzyonlarıyla asla tutmayacakları, içi de, altı da, üstü de boş vaatlerle yönlendirmesine izin vermeyin" diye seslenen Erdoğan, şöyle devam etti:

"İradenize yani fikri özgürlüğünüze sahip çıktığınız, yüreğinizin sesine kulak verdiğiniz müddetçe kimse sizi yanıltamaz, kandıramaz, yanlış yönlendiremez. Açık konuşuyorum. Eğer sizi ben yanıltmaya çalışırsam bana da aynı tavrı gösterin. Benim karşımda da özgürlüğünüzden asla taviz vermeyin. Çünkü Türkiye'nin geleceğini zihni ve bedeni esir edilmiş mankurtlara değil, ancak fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, ufku açık gençlere emanet edebiliriz. Milletimizin geleceğini ancak aklıselim ile düşünen, kalbiselim ile hisseden, zevkiselim ile üreten gençlere emanet edebiliriz. Bunun için sizlerden siyasetin sabun köpüğü hükmündeki tartışmalarıyla değil, ülkenin ve milletin geleceğini inşa etme yönünü ifade eden Platon'dan, İbni Haldun'a kadar tüm büyük düşünürlerin konusu olan asıl vasıflarıyla ilgilenmenizi istiyorum."

"Gençlere yönelik büyük bir gönül seferberliğine çıkıyoruz"

Erdoğan, gençlik kollarının "ilk oyum" kampanyasının gençlere sadece kuru kuruya sandığa gitmeyi değil, orada kendi geleceklerini inşa etmek için gereken fikri donanımı da kazandırmayı hedeflediğini dile getirdi.

"Bu anlayışla seçime kadar kesintisiz devam edecek bir kampanyayla 81 vilayetimizin tamamındaki gençlerimize yönelik büyük bir gönül seferberliğine çıkıyoruz." diyen Erdoğan, ulaşılmadık tek bir genç bırakmayana kadar çalışacaklarını, koşturacaklarını, Türkiye sathında AK Gençlik rüzgarı estireceklerini söyledi.

Erdoğan, "Buna hazır mıyız? Bak '4 yıldır seçim görmedik delleniyoruz' diyorsun. Tamam. Ona göre. Hiç kimseyi dışlamadan, hiç kimseyi yargılamadan, partimizi, davamızı, büyük ve güçlü Türkiye sevdamızı tüm gençlerimize anlatacağız. Rabb'imizin yardımı, siz gençlerimizin gayretiyle, AK Parti'yi ve Cumhur İttifakı'nı 2023 seçimlerinden de inşallah zaferle çıkartacağız." diye konuştu.

Bu bayrak yarışında nöbeti gençlerin arasından çıkacak siyaset, bürokrasi, bilim, kültür, sanat, spor, girişimci gençlere devredene kadar durmadan, duraksamadan, gece gündüz çalışmayı sürdüreceklerini vurgulayan Erdoğan, "Sevgili gençler sizler gerçek anlamda 1950'de başlayan çok partili siyasi hayata geçişimizin üzerinden 73 yıl geçtikten sonra sandığa gidecek en büyük gençlik grubusunuz. AK Parti 2002 seçimlerinde nüfusu 65 milyon olan Türkiye'de iktidara 10 milyon 808 bin oy alarak gelmişti." ifadelerini kullandı.