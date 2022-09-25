Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar 12:32Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bakan Çavuşoğlu, Abe'nin cenaze törenine katılacak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin resmi cenaze törenine katılmak için yarın Japonya'ya gidecek.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin resmi cenaze törenine katılmak üzere 26-27 Eylül 2022 tarihlerinde Japonya'yı ziyaret edecek.
Çavuşoğlu'nun ziyareti sırasında Japonya Dışişleri Bakanı Hayashi Yoshimasa ile de bir araya gelmesi öngörülüyor.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Japonya
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