Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin resmi cenaze törenine katılmak üzere 26-27 Eylül 2022 tarihlerinde Japonya'yı ziyaret edecek.

Çavuşoğlu'nun ziyareti sırasında Japonya Dışişleri Bakanı Hayashi Yoshimasa ile de bir araya gelmesi öngörülüyor.