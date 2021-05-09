Haber Giriş: 9 Mayıs 2021 Pazar 13:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TSK ve MİT'ten Gara'ya operasyon: 8 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA ]
TSK ve MİT'in ortak operasyonuyla Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 8 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından devam eden operasyonlarla ilgili açıklama yaptı.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ortak çalışması sonucu Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde 8 PKK'lı terörist tespit edildi. Teröristler hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.
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