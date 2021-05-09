Haber Giriş: 9 Mayıs 2021 Pazar 12:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Eren-5 Operasyonlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi
Eren-5 Operasyonları kapsamında, Mardin-Nusaybin ilçesi Bagok bölgesinde devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7’ye yükseldi.
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Etiketler: Son Dakika Eren Operasyonları Terör Örgütü Terörle Mücadele
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