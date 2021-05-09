Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yazılı açıklamasında, iklim değişikliğinin suyun önemini artıracağını, şimdiden önlemler alınması gerektiğini belirtti.

İklim değişikliğinin, tüm dünyayı olduğu gibi ülkeyi de olumsuz etkilediğini vurgulayan Pakdemirli, "Etkilerini önümüzdeki yıllarda daha fazla hissedeceğimizi öngörerek su ve toprağımızı korumak için oluşturacağımız eylemleri hayata geçireceğiz. Türkiye'nin geleceği 1. Su Şurası'nda masaya yatırılacak" değerlendirmesinde bulundu.

Pakdemirli, Türkiye'nin su kıtlığı yaşamadığının ancak iklim değişikliği, yağış azlığı gibi sebeplerle kuraklığa maruz kaldığının altını çizerek, başta tarımsal üretimde kullanılan su olmak üzere sanayi ve konutlarda kullanılan suyun kıymetinin bilinerek hareket edilmesi gerektiğine dikkati çekti.

"Konunun önemini 'Su Vatandır' mottosuyla vurgulamak istiyoruz"

Bu konuda her kesime sorumluluk düştüğünü ifade eden Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bu sorumlulukların bir kısmını çeşitli düzenlemelerle hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Böylece suyun daha doğru ve verimli kullanılmasını sağlamayı hedefliyoruz. Diğer bir kısım ise farkındalık düzeyini artırarak bilinçli tüketimi teşvik etmektir. Boşa akan suyun, hepimizin geleceği olduğunu anlatmayı hedefliyoruz. Bunun için 'Su Vatandır' mottosu ile konunun önemini vurgulamak istiyoruz.

Su Şurası ile mevcut su kaynaklarının miktar ve kalite açısından ve çevresel gereksinimler gözetilerek tarım, sanayi ve içme-kullanma suyu sektörleri olmak üzere tüm kullanımlarda akılcı, paylaşımcı, etkin ve verimli şekilde kullanılması için gerekli politikaların, stratejilerin ve tedbirlerin belirlenmesini amaçlıyoruz."

11 çalışma grubu oluşturuldu

Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek Su Şurası için Bakanlık hazırlıklarını tamamlarken, Şura için 11 çalışma grubu oluşturuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kamuoyuna duyurulan Şura kapsamındaki söz konusu çalışma grupları su verimliliği, iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisi ve tarımsal sulama gibi başlıkları içeriyor.

834 kişi görev alacak

İklim değişikliği ve kuraklık risklerini belirleyerek önlemler almak üzere oluşturulan çalışma gruplarında, 347'si Tarım ve Orman Bakanlığından, 86'sı diğer bakanlıklardan, 123'ü akademisyen, 108'i belediye, 69'u özel sektör ve 101'i sivil toplum temsilcisi olmak üzere toplam 834 kişi görev alacak.

Çalışmalarına geçen ay başlayan Şura çerçevesinde, çalışma grupları mayıs-ağustos döneminde faaliyetlerini gerçekleştirecek. Daha sonra şura değerlendirmeleri başlayacak ve ekimde sonuçları kamuoyuna duyurulacak.

Oluşturulan çalışma grupları şöyle:

"Su Verimliliği, Suyun Havza Ölçeğinde Yönetimi, Su Hukuku ve Politikası, Su Güvenliği ve Atık Su Hizmetleri, Su Kaynaklarının Kalite ve Miktar Olarak Korunması ve İzlenmesi, İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi ve Uyum, Su Kaynaklarının Yönetiminde Karar Destek Sistemleri, Su Kaynaklarının Geliştirilmesi, Tarımsal Sulama, Depolamalı Tesisler (Yer Altı ve Yer Üstü Barajları, Göletler) ve Su, Orman ve Meteoroloji."

15'e yakın kamu kurum ve kuruluşundan temsilci katılacak

1. Su Şurası'nın Başkanlığını Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Genel Sekreterliğini Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Uzun üstlenecek. Şura yönetimine 15'e yakın kamu kurum ve kuruluşundan da temsilci katılacak.