TRT'nin gizli kahramanlarının zorlu nöbet değişimi
Yurdun büyük bölümünde karla mücadele sürerken, TRT verici istasyonlarında çalışan personel de kesintisiz yayın için görev başında. İşte TRT'nin gizli kahramanlarının zorlu nöbet değişimi...
1900 rakımlı Muğla Göktepe Dağı'nın zirvesinde zorlu bir görev... Hem soğuk hem de karda ilerlemek hiç kolay değil.
TRT personeli, yayınların kesintisiz sürmesi için kışın ulaşımın olmadığı zirvedeki istasyona paletli araçla çıkıyor.
Zorlu nöbet değişimi
TRT ana verici istasyonundaki personel, kışın büyük bölümünde nöbet değişimini bu zorlu yolculukla yapıyor. Zirvedeki istasyona ulaşmak 1 saati buluyor.
Sıcaklığın eksi 10-15 derecelerde olduğu bu dönemde vericilerin bakımı da kolay değil. Buz tutan antenler kar ve sis altında temizleniyor.
"TRT ailesinin gizli kahramanları"
TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT'nin gizli kahramanlarını unutmadı.
Sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerle verici istasyonlarında zor şartlarda çalışan personele teşekkür etti.
Ülkemizin her köşesine yayılmış yüzlerce verici istasyonunda arkadaşlarımız büyük bir özveriyle çalışıyor. TRT ailesinin gizli kahramanlarının eline, emeğine, gayretine sağlık. İyi ki varsınız… ????— Zahid SOBACI (@zahidsobaci) February 9, 2022
Muğla Göktepe TV/FM Ana Verici İstasyonu pic.twitter.com/H45gCPX5Xm
TRT'nin yayınları, Türkiye'nin her köşesinde ulaşılması zor zirvelerde görevli personel sayesinde kesintisiz devam ediyor.
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