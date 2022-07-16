Aytaç Kardüz, Türkiye'nin ilk haber spikerlerinden biriydi. Kıbrıs Barış Harekatı’nı TRT ekranlarından o duyurdu, 30 yıl gelişmeleri izleyicilerle buluşturdu.

Kardüz, bayram ziyareti için gittiği Muğla'nın Bodrum ilçesinde fenalaşarak 80 yaşında hayatını kaybetti.

Aytaç Kardüz için Ankara'da İsmet Oğultürk Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazesinde ailesi, meslektaşları ve sevenleri hazır bulundu.

Duayen spiker dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Kardüz'ün cenazesi, Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Ekran karşısında 30 yıl

Aytaç Kardüz, TRT'deki görevine 1964 yılında başlamıştı. Radyo ve televizyon alanında Türkiye'nin en başarılı spikerlerden biriydi. Çok sayıda spikerin yetişmesi için emek verdi.

Kardüz emekli olduktan yıllar sonra TRT Haber'de 15 Temmuz Millet Stüdyosunda kamera karşısına geçerek haberleri sunmuştu.