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Gündem
TRT Haber 23.04.2023 00:18

TRT'de Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği heyecanı

TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği heyecanı başlıyor. Başakşehir Millet Bahçesi’nde düzenlenen programda sahne gösterileri, TRT stantlarında eğitici öğretici içerikler, sportif faaliyetler ve çocuklar için daha pek çok sürpriz olacak.

TRT, 1979’dan bu yana tüm dünyadan çocuklarla 23 Nisan’ı “Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği” ile kutluyor.

Şenlik bu yıl deprem felaketi nedeniyle “Dünya Çocukları Türkiye İçin Tek Yürek” mottosuyla gerçekleşiyor.

Başakşehir Millet Bahçesi’ndeki “45. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği” çocukların çok sevdiği kahramanlar ve birbirinden eğlenceli programlarla gün boyu sürecek.

Depremzede çocuklarla 24 ülkeden yüzlerce minik buluşacak.

Sevilen karakterler sahne alacak

Etkinlik alanında hikaye anlatım çadırları, voleybol, futbol, mini golf ve satranç gibi çeşitli spor aktivite alanları ile TRT Çocuk maskotları da olacak.

Ana sahnede TRT Çocuk’un sevilen karakterlerinin tiyatro gösterileri sergilenecek.

Ayrıca deprem bölgesinden canlı yayın bağlantıları yapılacak, depremzede çocuklar şiir okuyacak.

Bugün 13.30’dan sonra başlayacak gala yayını TRT 1, TRT Çocuk, TRT Avaz, TRT Türk ve TRT EBA kanallarından ekranlara taşınacak.

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TRT'de Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği heyecanı
TRT'de Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği heyecanı
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