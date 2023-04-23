TRT'de Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği heyecanı

TRT, 1979’dan bu yana tüm dünyadan çocuklarla 23 Nisan’ı “Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği” ile kutluyor.

Şenlik bu yıl deprem felaketi nedeniyle “Dünya Çocukları Türkiye İçin Tek Yürek” mottosuyla gerçekleşiyor.

Başakşehir Millet Bahçesi’ndeki “45. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği” çocukların çok sevdiği kahramanlar ve birbirinden eğlenceli programlarla gün boyu sürecek.

Depremzede çocuklarla 24 ülkeden yüzlerce minik buluşacak.

Sevilen karakterler sahne alacak

Etkinlik alanında hikaye anlatım çadırları, voleybol, futbol, mini golf ve satranç gibi çeşitli spor aktivite alanları ile TRT Çocuk maskotları da olacak.

Ana sahnede TRT Çocuk’un sevilen karakterlerinin tiyatro gösterileri sergilenecek.

Ayrıca deprem bölgesinden canlı yayın bağlantıları yapılacak, depremzede çocuklar şiir okuyacak.

Bugün 13.30’dan sonra başlayacak gala yayını TRT 1, TRT Çocuk, TRT Avaz, TRT Türk ve TRT EBA kanallarından ekranlara taşınacak.