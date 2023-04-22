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Gündem
TRT Haber 22.04.2023 22:20

Çiftçilere müjdeler: Afet bölgesindekilere sıfır faizli hayvancılık kredisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçilere 10 yeni müjde verdi. Afet alanlarındaki çiftçilere sıfır faizli hayvancılık kredisi verilecek, hayvan ve yem alımları desteklenecek. 50 baş üzeri büyükbaş ari damızlık üretimine de teşvik verilecek.

Çiftçilere müjdeler: Afet bölgesindekilere sıfır faizli hayvancılık kredisi
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Belpınar köyünde, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Belpınar ve Mesthüyük köyleri ile Kahramanmaraş Türkoğlu Özbek köyünde yapılan köy evlerinin anahtar teslim törenine katıldı.

Erdoğan, törendeki konuşması sırasında çiftçilere de 10 yeni müjde verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşasını tamamladığımız 10 köy evinin anahtarlarını teslim ediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşasını tamamladığımız 10 köy evinin anahtarlarını teslim ediyoruz

Çiftçilere yönelik Akıllı Köy Evi projesiyle yeni bir model ortaya konulacak. Projedeki evler gelişmiş altyapısı, internet destekli teknolojisi, yenilenebilir enerjisi, sıfır atık uygulaması, sürü yönetim sistemi, entegre meteoroloji yazılımı gibi özellikleriyle dikkati çekiyor.

Afet alanlarındaki köy evlerinde hayatını sürdürecek çiftçilere Ziraat Bankası vasıtasıyla sıfır faizli hayvancılık kredileri verilecek, hayvan ve yem alımları desteklenecek.

Büyükbaş ari damızlık üretimine teşvik

Kırsal dönüşümden yararlanmak isteyenlere "İlk Evim" şartlarıyla akıllı köylerden ev sahibi olma imkanı getirilecek.

Köylerde yaşayan kişilerden, mevcut evini yıkıp Akıllı Köy modeline uygun sağlam, güvenli, teknoloji destekli eve kavuşmak isteyenlere uygun şartlı finansman sağlanacak.

Et ve süt fiyatlarındaki artışın önüne geçmek için 50 baş üzeri büyükbaş ari damızlık üretimine teşvik verilecek.

Sözleşmeli üretim modeliyle aile tipi işletmelerde büyükbaş ve besi hayvancılığı desteklenecek. Her haneye en az 1 asgari ücret garantisi verilecek. 

Sözleşmeli üretim yaygınlaştırılacak

Tarımsal üretimde basınçlı sulama alt yapısı güçlendirilerek birim alanda daha çok rekolte ve gelir elde edilmesi sağlanacak.

Sözleşmeli üretim yaygınlaştırılacak. Hem üreticinin geliri garanti altına alınacak, hem arz güvenliği temin edilecek hem de gıdadaki fiyat dalgalanmalarının önüne geçilecek.

Jeotermal organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere sebze ve meyve yetiştirme amaçlı sera yatırımlarındaki destek artıtrılacak.

Tarımsal üretimde kullanılan azotlu gübrelerdeki dışa bağımlılığı azaltacak proje devreye alınacak.

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